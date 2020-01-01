Homo Memetus (HOMO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Homo Memetus (HOMO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Homo Memetus (HOMO) tokennel kapcsolatos információk Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Hivatalos webhely: https://www.homo-memetus.xyz/ Fehér könyv: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Vásárolj most HOMO tokent!

Homo Memetus (HOMO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Homo Memetus (HOMO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Teljes tokenszám: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Keringésben lévő tokenszám: $ 982,37M $ 982,37M $ 982,37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1,88M $ 1,88M $ 1,88M Minden idők csúcspontja: $ 0,0028285 $ 0,0028285 $ 0,0028285 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0,00187984 $ 0,00187984 $ 0,00187984 További tudnivalók a(z) Homo Memetus (HOMO) áráról

Homo Memetus (HOMO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Homo Memetus (HOMO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOMO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOMO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOMO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOMO token élő árfolyamát!

