Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Home3 (HTS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Home3 (HTS) tokennel kapcsolatos információk

We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.

Hivatalos webhely:
https://www.home3suite.com/
Fehér könyv:
https://www.home3suite.com/whitepaper

Home3 (HTS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Home3 (HTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.44M
Teljes tokenszám:
$ 96.50M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 82.35M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.69M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.097616
Minden idők mélypontja:
$ 0.0045298
Jelenlegi ár:
$ 0.01752488
Home3 (HTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Home3 (HTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó HTS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező HTS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) HTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HTS token élő árfolyamát!

HTS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HTS kapcsán? HTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.