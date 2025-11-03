Home Depot xStock (HDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 378.81 $ 378.81 $ 378.81 24h alacsony $ 380.97 $ 380.97 $ 380.97 24h magas 24h alacsony $ 378.81$ 378.81 $ 378.81 24h magas $ 380.97$ 380.97 $ 380.97 Minden idők csúcspontja $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Legalacsonyabb ár $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) +0.51% Árváltozás (7D) -1.88% Árváltozás (7D) -1.88%

Home Depot xStock (HDX) valós idejű ár: $380.73. Az elmúlt 24 órában, a(z)HDX legalacsonyabb ára $ 378.81, legmagasabb ára pedig $ 380.97 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HDX valaha volt legmagasabb ára $ 427.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 364.56 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HDX változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.51% az elmúlt 24 órában, és -1.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Home Depot xStock (HDX) piaci információk

Piaci érték $ 127.22K$ 127.22K $ 127.22K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Forgalomban lévő készlet 334.14 334.14 334.14 Teljes tokenszám 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

A(z) Home Depot xStock jelenlegi piaci plafonja $ 127.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HDX keringésben lévő tokenszáma 334.14, és a teljes tokenszám 21570.30382888. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.21M.