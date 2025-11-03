Holy Coin (HOLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00074425 24h alacsony $ 0.00095917 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01553962 Legalacsonyabb ár $ 0.00004415 Árváltozás (1H) -6.99% Árváltozás (1D) -12.19% Árváltozás (7D) -10.57%

Holy Coin (HOLY) valós idejű ár: $0.00074626. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOLY legalacsonyabb ára $ 0.00074425, legmagasabb ára pedig $ 0.00095917 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.01553962, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004415 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOLY változása a következő volt: -6.99% az elmúlt órában, -12.19% az elmúlt 24 órában, és -10.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Holy Coin (HOLY) piaci információk

Piaci érték $ 744.66K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 744.66K Forgalomban lévő készlet 999.95M Teljes tokenszám 999,949,485.1205

A(z) Holy Coin jelenlegi piaci plafonja $ 744.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOLY keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999949485.1205. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 744.66K.