A(z) élő Holy Coin ár ma 0.00074626 USD. Kövesd nyomon a(z) HOLY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOLY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Holy Coin Ár (HOLY)

Nem listázott

1 HOLY-USD élő ár:

$0.00078405
$0.00078405
-7.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Holy Coin (HOLY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:34:24 (UTC+8)

Holy Coin (HOLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00074425
$ 0.00074425
24h alacsony
$ 0.00095917
$ 0.00095917
24h magas

$ 0.00074425
$ 0.00074425

$ 0.00095917
$ 0.00095917

$ 0.01553962
$ 0.01553962

$ 0.00004415
$ 0.00004415

-6.99%

-12.19%

-10.57%

-10.57%

Holy Coin (HOLY) valós idejű ár: $0.00074626. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOLY legalacsonyabb ára $ 0.00074425, legmagasabb ára pedig $ 0.00095917 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.01553962, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004415 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOLY változása a következő volt: -6.99% az elmúlt órában, -12.19% az elmúlt 24 órában, és -10.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Holy Coin (HOLY) piaci információk

$ 744.66K
$ 744.66K

--
--

$ 744.66K
$ 744.66K

999.95M
999.95M

999,949,485.1205
999,949,485.1205

A(z) Holy Coin jelenlegi piaci plafonja $ 744.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOLY keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999949485.1205. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 744.66K.

Holy Coin (HOLY) árelőzmények USD

A(z) Holy CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000103615038092886.
A(z) Holy Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004621612.
A(z) Holy Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0058105062.
A(z) Holy Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0006464632702776952.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000103615038092886-12.19%
30 nap$ -0.0004621612-61.93%
60 nap$ +0.0058105062+778.62%
90 nap$ +0.0006464632702776952+647.78%

Mi a(z) Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Holy Coin (HOLY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Holy Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Holy Coin (HOLY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Holy Coin (HOLY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Holy Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Holy Coin árelőrejelzését most!

HOLY helyi valutákra

Holy Coin (HOLY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Holy Coin (HOLY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOLY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Holy Coin (HOLY)

Mennyit ér ma a(z) Holy Coin (HOLY)?
A(z) élő HOLY ár a(z) USD esetében 0.00074626 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOLY ára a(z) USD esetében?
A(z) HOLY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00074626. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Holy Coin piaci plafonja?
A(z) HOLY piaci plafonja $ 744.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOLY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOLY keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) HOLY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOLY mindenkori legmagasabb ára 0.01553962 USD.
Mi volt a(z) HOLY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOLY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00004415 USD.
Mekkora a(z) HOLY kereskedési volumene?
A(z) HOLY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HOLY ára emelkedni fog idén?
A(z) HOLY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOLY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:34:24 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

