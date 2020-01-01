Holozone (HOLO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Holozone (HOLO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Holozone (HOLO) tokennel kapcsolatos információk Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms. Hivatalos webhely: https://holozone.ai Vásárolj most HOLO tokent!

Holozone (HOLO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Holozone (HOLO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 116.86K Teljes tokenszám: $ 974.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 904.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 125.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.02758703 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012904

Holozone (HOLO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Holozone (HOLO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOLO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOLO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOLO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOLO token élő árfolyamát!

HOLO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOLO kapcsán? HOLO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOLO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

