Holograph (HLG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Holograph (HLG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Holograph (HLG) tokennel kapcsolatos információk Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution. Hivatalos webhely: https://www.holograph.xyz/ Fehér könyv: https://docs.holograph.xyz/ Vásárolj most HLG tokent!

Holograph (HLG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Holograph (HLG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 151.60K $ 151.60K $ 151.60K Teljes tokenszám: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 992.22K $ 992.22K $ 992.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.02789807 $ 0.02789807 $ 0.02789807 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Holograph (HLG) áráról

Holograph (HLG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Holograph (HLG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HLG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HLG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HLG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HLG token élő árfolyamát!

HLG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HLG kapcsán? HLG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HLG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!