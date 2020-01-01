Holi (HOLI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Holi (HOLI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Holi (HOLI) tokennel kapcsolatos információk Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement. The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters. Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community. Hivatalos webhely: https://holionsol.com/ Vásárolj most HOLI tokent!

Holi (HOLI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Holi (HOLI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.95K $ 11.95K $ 11.95K Teljes tokenszám: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.95K $ 11.95K $ 11.95K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Holi (HOLI) áráról

Holi (HOLI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Holi (HOLI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOLI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOLI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOLI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOLI token élő árfolyamát!

HOLI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOLI kapcsán? HOLI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOLI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

