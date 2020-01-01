HoldOn4DearLife (HODL) tokenomikai adatai

HoldOn4DearLife (HODL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HoldOn4DearLife (HODL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
HoldOn4DearLife (HODL) tokennel kapcsolatos információk

$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme

The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life."

Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens.

$HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders.

As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich."

This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

Hivatalos webhely:
https://www.hodlbnb.vip/

HoldOn4DearLife (HODL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HoldOn4DearLife (HODL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 14.56K
Teljes tokenszám:
$ 979.99M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 979.99M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 14.56K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00164695
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
HoldOn4DearLife (HODL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) HoldOn4DearLife (HODL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó HODL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező HODL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) HODL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HODL token élő árfolyamát!

HODL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HODL kapcsán? HODL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

