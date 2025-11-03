Hold Sloth (ZZZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00005615 Legalacsonyabb ár $ 0.00000945 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +1.95%

Hold Sloth (ZZZ) valós idejű ár: $0.00001031. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZZZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZZZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.00005615, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000945 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZZZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hold Sloth (ZZZ) piaci információk

Piaci érték $ 8.69K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.72K Forgalomban lévő készlet 843.15M Teljes tokenszám 943,505,142.7532988

A(z) Hold Sloth jelenlegi piaci plafonja $ 8.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZZZ keringésben lévő tokenszáma 843.15M, és a teljes tokenszám 943505142.7532988. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.72K.