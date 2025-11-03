TőzsdeDEX+
A(z) élő Hold Sloth ár ma 0.00001031 USD. Kövesd nyomon a(z) ZZZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZZZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZZZ

ZZZ árinformációk

Mi a(z) ZZZ

ZZZ hivatalos webhely

ZZZ tokenomikai adatai

ZZZ árelőrejelzés

Hold Sloth Logó

Hold Sloth Ár (ZZZ)

Nem listázott

1 ZZZ-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hold Sloth (ZZZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:40:46 (UTC+8)

Hold Sloth (ZZZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005615
$ 0.00005615$ 0.00005615

$ 0.00000945
$ 0.00000945$ 0.00000945

--

--

+1.95%

+1.95%

Hold Sloth (ZZZ) valós idejű ár: $0.00001031. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZZZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZZZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.00005615, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000945 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZZZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hold Sloth (ZZZ) piaci információk

$ 8.69K
$ 8.69K$ 8.69K

--
----

$ 9.72K
$ 9.72K$ 9.72K

843.15M
843.15M 843.15M

943,505,142.7532988
943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

A(z) Hold Sloth jelenlegi piaci plafonja $ 8.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZZZ keringésben lévő tokenszáma 843.15M, és a teljes tokenszám 943505142.7532988. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.72K.

Hold Sloth (ZZZ) árelőzmények USD

A(z) Hold SlothUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Hold Sloth USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000017569.
A(z) Hold Sloth USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000001815.
A(z) Hold Sloth USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000028685460214494194.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000017569-17.04%
60 nap$ +0.0000001815+1.76%
90 nap$ -0.000028685460214494194-73.56%

Mi a(z) Hold Sloth (ZZZ)

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hold Sloth (ZZZ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Hold Sloth árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hold Sloth (ZZZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hold Sloth (ZZZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hold Sloth rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hold Sloth árelőrejelzését most!

ZZZ helyi valutákra

Hold Sloth (ZZZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hold Sloth (ZZZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZZZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hold Sloth (ZZZ)

Mennyit ér ma a(z) Hold Sloth (ZZZ)?
A(z) élő ZZZ ár a(z) USD esetében 0.00001031 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZZZ ára a(z) USD esetében?
A(z) ZZZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001031. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hold Sloth piaci plafonja?
A(z) ZZZ piaci plafonja $ 8.69K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZZZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZZZ keringésben lévő tokenszáma 843.15M USD.
Mi volt a(z) ZZZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZZZ mindenkori legmagasabb ára 0.00005615 USD.
Mi volt a(z) ZZZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZZZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000945 USD.
Mekkora a(z) ZZZ kereskedési volumene?
A(z) ZZZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZZZ ára emelkedni fog idén?
A(z) ZZZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZZZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:40:46 (UTC+8)

Hold Sloth (ZZZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

