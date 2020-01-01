Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hokkaidu Inu ($HOKK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokennel kapcsolatos információk The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks. Hivatalos webhely: http://hokkaidoinu.biz/ Vásárolj most $HOKK tokent!

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hokkaidu Inu ($HOKK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 558.08K $ 558.08K $ 558.08K Teljes tokenszám: $ 98,998.85T $ 98,998.85T $ 98,998.85T Keringésben lévő tokenszám: $ 98,998.85T $ 98,998.85T $ 98,998.85T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 558.08K $ 558.08K $ 558.08K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Hokkaidu Inu ($HOKK) áráról

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $HOKK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $HOKK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $HOKK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $HOKK token élő árfolyamát!

$HOKK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $HOKK kapcsán? $HOKK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $HOKK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

