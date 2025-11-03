HODLess Coin (HODLESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000697 $ 0.00000697 $ 0.00000697 24h alacsony $ 0.0000075 $ 0.0000075 $ 0.0000075 24h magas 24h alacsony $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 24h magas $ 0.0000075$ 0.0000075 $ 0.0000075 Minden idők csúcspontja $ 0.00013084$ 0.00013084 $ 0.00013084 Legalacsonyabb ár $ 0.00000685$ 0.00000685 $ 0.00000685 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -7.28% Árváltozás (7D) -14.19% Árváltozás (7D) -14.19%

HODLess Coin (HODLESS) valós idejű ár: $0.00000695. Az elmúlt 24 órában, a(z)HODLESS legalacsonyabb ára $ 0.00000697, legmagasabb ára pedig $ 0.0000075 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HODLESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013084, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000685 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HODLESS változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -7.28% az elmúlt 24 órában, és -14.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HODLess Coin (HODLESS) piaci információk

Piaci érték $ 6.94K$ 6.94K $ 6.94K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.94K$ 6.94K $ 6.94K Forgalomban lévő készlet 998.58M 998.58M 998.58M Teljes tokenszám 998,582,033.06069 998,582,033.06069 998,582,033.06069

A(z) HODLess Coin jelenlegi piaci plafonja $ 6.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HODLESS keringésben lévő tokenszáma 998.58M, és a teljes tokenszám 998582033.06069. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.94K.