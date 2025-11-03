TőzsdeDEX+
A(z) élő HODLess Coin ár ma 0.00000695 USD. Kövesd nyomon a(z) HODLESS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HODLESS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HODLESS

HODLESS árinformációk

Mi a(z) HODLESS

HODLESS hivatalos webhely

HODLESS tokenomikai adatai

HODLESS árelőrejelzés

HODLess Coin Logó

HODLess Coin Ár (HODLESS)

Nem listázott

1 HODLESS-USD élő ár:

-7.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
HODLess Coin (HODLESS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:40:40 (UTC+8)

HODLess Coin (HODLESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.16%

-7.28%

-14.19%

-14.19%

HODLess Coin (HODLESS) valós idejű ár: $0.00000695. Az elmúlt 24 órában, a(z)HODLESS legalacsonyabb ára $ 0.00000697, legmagasabb ára pedig $ 0.0000075 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HODLESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013084, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000685 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HODLESS változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -7.28% az elmúlt 24 órában, és -14.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HODLess Coin (HODLESS) piaci információk

A(z) HODLess Coin jelenlegi piaci plafonja $ 6.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HODLESS keringésben lévő tokenszáma 998.58M, és a teljes tokenszám 998582033.06069. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.94K.

HODLess Coin (HODLESS) árelőzmények USD

A(z) HODLess CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HODLess Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000015508.
A(z) HODLess Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000028755.
A(z) HODLess Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.28%
30 nap$ -0.0000015508-22.31%
60 nap$ -0.0000028755-41.37%
90 nap$ 0--

Mi a(z) HODLess Coin (HODLESS)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HODLess Coin (HODLESS) Erőforrás

Hivatalos webhely

HODLess Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HODLess Coin (HODLESS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HODLess Coin (HODLESS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HODLess Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HODLess Coin árelőrejelzését most!

HODLESS helyi valutákra

HODLess Coin (HODLESS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HODLess Coin (HODLESS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HODLESS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HODLess Coin (HODLESS)

Mennyit ér ma a(z) HODLess Coin (HODLESS)?
A(z) élő HODLESS ár a(z) USD esetében 0.00000695 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HODLESS ára a(z) USD esetében?
A(z) HODLESS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000695. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HODLess Coin piaci plafonja?
A(z) HODLESS piaci plafonja $ 6.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HODLESS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HODLESS keringésben lévő tokenszáma 998.58M USD.
Mi volt a(z) HODLESS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HODLESS mindenkori legmagasabb ára 0.00013084 USD.
Mi volt a(z) HODLESS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HODLESS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000685 USD.
Mekkora a(z) HODLESS kereskedési volumene?
A(z) HODLESS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HODLESS ára emelkedni fog idén?
A(z) HODLESS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HODLESS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:40:40 (UTC+8)

HODLess Coin (HODLESS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

