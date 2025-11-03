HLP0 (HLP0) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24h alacsony $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 24h magas 24h alacsony $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24h magas $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Minden idők csúcspontja $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Legalacsonyabb ár $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Árváltozás (1H) +0.20% Árváltozás (1D) +0.27% Árváltozás (7D) -0.22% Árváltozás (7D) -0.22%

HLP0 (HLP0) valós idejű ár: $1.028. Az elmúlt 24 órában, a(z)HLP0 legalacsonyabb ára $ 1.019, legmagasabb ára pedig $ 1.032 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HLP0 valaha volt legmagasabb ára $ 1.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.72955 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HLP0 változása a következő volt: +0.20% az elmúlt órában, +0.27% az elmúlt 24 órában, és -0.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HLP0 (HLP0) piaci információk

Piaci érték $ 441.76K$ 441.76K $ 441.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 441.76K$ 441.76K $ 441.76K Forgalomban lévő készlet 432.10K 432.10K 432.10K Teljes tokenszám 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

A(z) HLP0 jelenlegi piaci plafonja $ 441.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HLP0 keringésben lévő tokenszáma 432.10K, és a teljes tokenszám 432103.635084. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 441.76K.