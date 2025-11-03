TőzsdeDEX+
A(z) élő HLP0 ár ma 1.028 USD. Kövesd nyomon a(z) HLP0 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HLP0 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HLP0

HLP0 árinformációk

Mi a(z) HLP0

HLP0 hivatalos webhely

HLP0 tokenomikai adatai

HLP0 árelőrejelzés

HLP0 Ár (HLP0)

1 HLP0-USD élő ár:

$1.028
$1.028
+0.20%1D
HLP0 (HLP0) Élő árdiagram
HLP0 (HLP0) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.019
$ 1.019
24h alacsony
$ 1.032
$ 1.032
24h magas

$ 1.019
$ 1.019

$ 1.032
$ 1.032

$ 1.27
$ 1.27

$ 0.72955
$ 0.72955

+0.20%

+0.27%

-0.22%

-0.22%

HLP0 (HLP0) valós idejű ár: $1.028. Az elmúlt 24 órában, a(z)HLP0 legalacsonyabb ára $ 1.019, legmagasabb ára pedig $ 1.032 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HLP0 valaha volt legmagasabb ára $ 1.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.72955 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HLP0 változása a következő volt: +0.20% az elmúlt órában, +0.27% az elmúlt 24 órában, és -0.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HLP0 (HLP0) piaci információk

$ 441.76K
$ 441.76K

--
--

$ 441.76K
$ 441.76K

432.10K
432.10K

432,103.635084
432,103.635084

A(z) HLP0 jelenlegi piaci plafonja $ 441.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HLP0 keringésben lévő tokenszáma 432.10K, és a teljes tokenszám 432103.635084. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 441.76K.

HLP0 (HLP0) árelőzmények USD

A(z) HLP0USD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00276737.
A(z) HLP0 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0038322812.
A(z) HLP0 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0023522696.
A(z) HLP0 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0166602209765478.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00276737+0.27%
30 nap$ +0.0038322812+0.37%
60 nap$ +0.0023522696+0.23%
90 nap$ +0.0166602209765478+1.65%

Mi a(z) HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

HLP0 (HLP0) Erőforrás

Hivatalos webhely

HLP0 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HLP0 (HLP0) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HLP0 (HLP0) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HLP0 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HLP0 árelőrejelzését most!

HLP0 helyi valutákra

HLP0 (HLP0) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HLP0 (HLP0) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HLP0 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HLP0 (HLP0)

Mennyit ér ma a(z) HLP0 (HLP0)?
A(z) élő HLP0 ár a(z) USD esetében 1.028 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HLP0 ára a(z) USD esetében?
A(z) HLP0 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.028. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HLP0 piaci plafonja?
A(z) HLP0 piaci plafonja $ 441.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HLP0 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HLP0 keringésben lévő tokenszáma 432.10K USD.
Mi volt a(z) HLP0 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HLP0 mindenkori legmagasabb ára 1.27 USD.
Mi volt a(z) HLP0 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HLP0 mindenkori legalacsonyabb ára 0.72955 USD.
Mekkora a(z) HLP0 kereskedési volumene?
A(z) HLP0 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HLP0 ára emelkedni fog idén?
A(z) HLP0 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HLP0 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
HLP0 (HLP0) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

