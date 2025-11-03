TőzsdeDEX+
A(z) élő Hive Dollar ár ma 0.928759 USD. Kövesd nyomon a(z) HBD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HBD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HBD

HBD árinformációk

Mi a(z) HBD

HBD hivatalos webhely

HBD tokenomikai adatai

HBD árelőrejelzés

Hive Dollar Logó

Hive Dollar Ár (HBD)

Nem listázott

1 HBD-USD élő ár:

$0.929923
$0.929923$0.929923
-1.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hive Dollar (HBD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:46 (UTC+8)

Hive Dollar (HBD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.929891
$ 0.929891$ 0.929891
24h alacsony
$ 0.967082
$ 0.967082$ 0.967082
24h magas

$ 0.929891
$ 0.929891$ 0.929891

$ 0.967082
$ 0.967082$ 0.967082

$ 3.97
$ 3.97$ 3.97

$ 0.424305
$ 0.424305$ 0.424305

-1.37%

-2.12%

-2.29%

-2.29%

Hive Dollar (HBD) valós idejű ár: $0.928759. Az elmúlt 24 órában, a(z)HBD legalacsonyabb ára $ 0.929891, legmagasabb ára pedig $ 0.967082 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HBD valaha volt legmagasabb ára $ 3.97, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.424305 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HBD változása a következő volt: -1.37% az elmúlt órában, -2.12% az elmúlt 24 órában, és -2.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hive Dollar (HBD) piaci információk

$ 32.40M
$ 32.40M$ 32.40M

--
----

$ 32.40M
$ 32.40M$ 32.40M

34.78M
34.78M 34.78M

34,783,400.056
34,783,400.056 34,783,400.056

A(z) Hive Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 32.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HBD keringésben lévő tokenszáma 34.78M, és a teljes tokenszám 34783400.056. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.40M.

Hive Dollar (HBD) árelőzmények USD

A(z) Hive DollarUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0201187365551903.
A(z) Hive Dollar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0514905847.
A(z) Hive Dollar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0526589635.
A(z) Hive Dollar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0487023761513917.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0201187365551903-2.12%
30 nap$ -0.0514905847-5.54%
60 nap$ -0.0526589635-5.66%
90 nap$ -0.0487023761513917-4.98%

Mi a(z) Hive Dollar (HBD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hive Dollar (HBD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Hive Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hive Dollar (HBD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hive Dollar (HBD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hive Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hive Dollar árelőrejelzését most!

HBD helyi valutákra

Hive Dollar (HBD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hive Dollar (HBD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HBD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hive Dollar (HBD)

Mennyit ér ma a(z) Hive Dollar (HBD)?
A(z) élő HBD ár a(z) USD esetében 0.928759 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HBD ára a(z) USD esetében?
A(z) HBD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.928759. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hive Dollar piaci plafonja?
A(z) HBD piaci plafonja $ 32.40M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HBD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HBD keringésben lévő tokenszáma 34.78M USD.
Mi volt a(z) HBD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HBD mindenkori legmagasabb ára 3.97 USD.
Mi volt a(z) HBD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HBD mindenkori legalacsonyabb ára 0.424305 USD.
Mekkora a(z) HBD kereskedési volumene?
A(z) HBD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HBD ára emelkedni fog idén?
A(z) HBD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HBD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:46 (UTC+8)

Hive Dollar (HBD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

