Hive Dollar (HBD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.929891 24h magas $ 0.967082 Minden idők csúcspontja $ 3.97 Legalacsonyabb ár $ 0.424305 Árváltozás (1H) -1.37% Árváltozás (1D) -2.12% Árváltozás (7D) -2.29%

Hive Dollar (HBD) valós idejű ár: $0.928759. Az elmúlt 24 órában, a(z)HBD legalacsonyabb ára $ 0.929891, legmagasabb ára pedig $ 0.967082 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HBD valaha volt legmagasabb ára $ 3.97, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.424305 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HBD változása a következő volt: -1.37% az elmúlt órában, -2.12% az elmúlt 24 órában, és -2.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hive Dollar (HBD) piaci információk

Piaci érték $ 32.40M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 32.40M Forgalomban lévő készlet 34.78M Teljes tokenszám 34,783,400.056

A(z) Hive Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 32.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HBD keringésben lévő tokenszáma 34.78M, és a teljes tokenszám 34783400.056. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.40M.