Hitmakr (HMKR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hitmakr (HMKR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hitmakr (HMKR) tokennel kapcsolatos információk Hitmakr is a groundbreaking web3 audio platform token developed on ethereum blockchain to revolutionize the music industry by prioritizing artists' rights, transparency, and fair compensation. Our mission is to empower musicians and content creators, allowing them to take control of their work, maximize revenue, and build a sustainable career in the digital age. Hitmakr is focused on generating value through gating, ownership and licensing. We aim to create a place where creators can generate value through creating audio that their communities can truly own and use. Hivatalos webhely: https://hitmakr.io/ Fehér könyv: https://hitmakr.gitbook.io/hitmakr-whitepaper Vásárolj most HMKR tokent!

Hitmakr (HMKR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hitmakr (HMKR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.99K $ 54.99K $ 54.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.00923438 $ 0.00923438 $ 0.00923438 Minden idők mélypontja: $ 0.00018331 $ 0.00018331 $ 0.00018331 Jelenlegi ár: $ 0.00018331 $ 0.00018331 $ 0.00018331 További tudnivalók a(z) Hitmakr (HMKR) áráról

Hitmakr (HMKR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hitmakr (HMKR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HMKR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HMKR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HMKR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HMKR token élő árfolyamát!

HMKR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HMKR kapcsán? HMKR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HMKR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!