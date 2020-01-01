HitChain (HIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HitChain (HIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HitChain (HIT) tokennel kapcsolatos információk HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts. Hivatalos webhely: http://hitchain.org/index.html Vásárolj most HIT tokent!

HitChain (HIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HitChain (HIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.02K $ 14.02K $ 14.02K Teljes tokenszám: $ 102.40B $ 102.40B $ 102.40B Keringésben lévő tokenszám: $ 61.44B $ 61.44B $ 61.44B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.37K $ 23.37K $ 23.37K Minden idők csúcspontja: $ 0.00104284 $ 0.00104284 $ 0.00104284 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) HitChain (HIT) áráról

HitChain (HIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HitChain (HIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HIT token élő árfolyamát!

HIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HIT kapcsán? HIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

