hit meeee upp (HMU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) hit meeee upp (HMU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

hit meeee upp (HMU) tokennel kapcsolatos információk Hey, if you're looking for someone to chat with, I'm here! I'm feeling lonely and would love to connect with someone. I'm all about keeping it real and relaxed, so no pressure, no expectations. Just a friendly conversation to brighten up your day. I'm happy to talk about anything - life, memes, or just share some funny stories. Whether you want to laugh, vent, or just enjoy some small talk, I'm here to listen and share. So, hit me up! Hivatalos webhely: https://www.hitmeup.cat/ Vásárolj most HMU tokent!

hit meeee upp (HMU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) hit meeee upp (HMU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.81K $ 35.81K $ 35.81K Teljes tokenszám: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.81K $ 35.81K $ 35.81K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) hit meeee upp (HMU) áráról

hit meeee upp (HMU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) hit meeee upp (HMU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HMU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HMU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HMU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HMU token élő árfolyamát!

HMU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HMU kapcsán? HMU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HMU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

