History of Pepe (HOPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) History of Pepe (HOPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

History of Pepe (HOPE) tokennel kapcsolatos információk Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Hivatalos webhely: https://historyofpepe.xyz/ Fehér könyv: https://historyofpepe.xyz/ Vásárolj most HOPE tokent!

History of Pepe (HOPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) History of Pepe (HOPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.00683677 $ 0.00683677 $ 0.00683677 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00142258 $ 0.00142258 $ 0.00142258 További tudnivalók a(z) History of Pepe (HOPE) áráról

History of Pepe (HOPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) History of Pepe (HOPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOPE token élő árfolyamát!

HOPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOPE kapcsán? HOPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

