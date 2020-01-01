Hipo Governance Token (HPO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hipo Governance Token (HPO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hipo Governance Token (HPO) tokennel kapcsolatos információk Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Hivatalos webhely: https://hipo.finance/ Vásárolj most HPO tokent!

Hipo Governance Token (HPO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hipo Governance Token (HPO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Teljes tokenszám: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M Minden idők csúcspontja: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 Minden idők mélypontja: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Jelenlegi ár: $ 0.00833848 $ 0.00833848 $ 0.00833848 További tudnivalók a(z) Hipo Governance Token (HPO) áráról

Hipo Governance Token (HPO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hipo Governance Token (HPO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HPO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HPO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HPO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HPO token élő árfolyamát!

