Hillstone Finance (HSF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hillstone Finance (HSF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Hillstone Finance (HSF) tokennel kapcsolatos információk Hillstone Finance is a smart contract-based asset liquidity project operated by Hillstone Partners, the first M&A specialist in Korea, which aims to provide liquidity to various on-chain financial products or physical assets and to provide a rich, diverse and convenient investment and financing channel for the public. The original intention of the project is to become a decentralized financial service provider in the metaverse world. Based on the multiple scenarios and diversified value system of the metaverse, Hillstone will simultaneously launch traditional financial products, assets lending, mortgaging and replacement, as well as the circulation and trading functions of financial derivatives on various blockchains to serve the huge financial system of the metaverse. HSF token Hillstone Finance Token (HSF), a utility token that powers the entire Hillstone Finance investment and financing ecosystem. The total supply of HSF is 100 million, of which 5% will be used for development funding under the control of multi-signature wallets. The current circulation of HSF is 38,060, of which 31,060 are ERC20 HSFs and 7,000 are third-party wallet HSFs. It is expected to reach full liquidity in December 2023. Hillstone Finance Ecosystem Roles User: Users of the Investor pledge platform, who act as pure roles of users in the ecosystem, can exchange products for HSF tokens through pledging. Admin: A role that can participate in the management of the Investor product, who is responsible for setting the benchmark price for trading pledged products or cryptocurrencies, plays a key role in the ecosystem in determining the primary status of the Investor contract. DAO-based Autonomous Council Hillstone General Council (HGC) is an open and decentralized autonomous council for ecological governance, giving every user the opportunity to participate in the governance of the platform and reducing the sense of boundaries between users and the platform. Hivatalos webhely: https://hillstone.finance

Hillstone Finance (HSF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hillstone Finance (HSF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 657.16K Minden idők csúcspontja: $ 7.22 Minden idők mélypontja: $ 0.00021127 Jelenlegi ár: $ 0.00657163

Hillstone Finance (HSF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hillstone Finance (HSF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HSF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HSF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HSF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HSF token élő árfolyamát!

HSF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HSF kapcsán? HSF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

