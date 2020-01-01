HighKey (HIGHKEY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HighKey (HIGHKEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HighKey (HIGHKEY) tokennel kapcsolatos információk HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence! Hivatalos webhely: https://highkey.ai/ Fehér könyv: https://docs.highkey.ai/ Vásárolj most HIGHKEY tokent!

HighKey (HIGHKEY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HighKey (HIGHKEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Teljes tokenszám: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Minden idők csúcspontja: $ 0.01283211 $ 0.01283211 $ 0.01283211 Minden idők mélypontja: $ 0.00243188 $ 0.00243188 $ 0.00243188 Jelenlegi ár: $ 0.00295621 $ 0.00295621 $ 0.00295621 További tudnivalók a(z) HighKey (HIGHKEY) áráról

HighKey (HIGHKEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HighKey (HIGHKEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HIGHKEY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HIGHKEY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HIGHKEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HIGHKEY token élő árfolyamát!

HIGHKEY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HIGHKEY kapcsán? HIGHKEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HIGHKEY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

