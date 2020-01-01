Hiero Terminal (HTERM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hiero Terminal (HTERM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hiero Terminal (HTERM) tokennel kapcsolatos információk Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Hivatalos webhely: https://hiero.ai Vásárolj most HTERM tokent!

Hiero Terminal (HTERM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hiero Terminal (HTERM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 66.68K $ 66.68K $ 66.68K Teljes tokenszám: $ 812.57M $ 812.57M $ 812.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 812.57M $ 812.57M $ 812.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 66.68K $ 66.68K $ 66.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.03376994 $ 0.03376994 $ 0.03376994 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Hiero Terminal (HTERM) áráról

Hiero Terminal (HTERM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hiero Terminal (HTERM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HTERM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HTERM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HTERM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HTERM token élő árfolyamát!

HTERM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HTERM kapcsán? HTERM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HTERM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

