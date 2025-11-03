Hexagon (HEXA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.25% Árváltozás (1D) -6.44% Árváltozás (7D) -15.66%

Hexagon (HEXA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEXA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEXA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEXA változása a következő volt: -0.25% az elmúlt órában, -6.44% az elmúlt 24 órában, és -15.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hexagon (HEXA) piaci információk

Piaci érték $ 70.56K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 70.56K Forgalomban lévő készlet 1.56T Teljes tokenszám 1,555,369,000,000.0

A(z) Hexagon jelenlegi piaci plafonja $ 70.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEXA keringésben lévő tokenszáma 1.56T, és a teljes tokenszám 1555369000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 70.56K.