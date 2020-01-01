Hex Trust USD (USDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hex Trust USD (USDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hex Trust USD (USDX) tokennel kapcsolatos információk USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. Hivatalos webhely: https://www.htdigitalassets.com/ Vásárolj most USDX tokent!

Hex Trust USD (USDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hex Trust USD (USDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.66M $ 35.66M $ 35.66M Teljes tokenszám: $ 35.69M $ 35.69M $ 35.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 35.69M $ 35.69M $ 35.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.66M $ 35.66M $ 35.66M Minden idők csúcspontja: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Minden idők mélypontja: $ 0.53504 $ 0.53504 $ 0.53504 Jelenlegi ár: $ 0.99973 $ 0.99973 $ 0.99973 További tudnivalók a(z) Hex Trust USD (USDX) áráról

Hex Trust USD (USDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hex Trust USD (USDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDX token élő árfolyamát!

USDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDX kapcsán? USDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

