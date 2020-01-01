Hermes DAO (HMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hermes DAO (HMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hermes DAO (HMX) tokennel kapcsolatos információk Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Hivatalos webhely: https://hermes-dao.io/ Fehér könyv: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Vásárolj most HMX tokent!

Hermes DAO (HMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hermes DAO (HMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 29.63K $ 29.63K $ 29.63K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 92.30M $ 92.30M $ 92.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.15K $ 32.15K $ 32.15K Minden idők csúcspontja: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00032147 $ 0.00032147 $ 0.00032147 További tudnivalók a(z) Hermes DAO (HMX) áráról

Hermes DAO (HMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hermes DAO (HMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HMX token élő árfolyamát!

HMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HMX kapcsán? HMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

