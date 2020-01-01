Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokennel kapcsolatos információk HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders. Hivatalos webhely: https://hermesaianalyzer.com/ Vásárolj most HERMES tokent!

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 82.98K $ 82.98K $ 82.98K Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 896.60B $ 896.60B $ 896.60B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 92.55K $ 92.55K $ 92.55K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) áráról

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HERMES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HERMES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HERMES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HERMES token élő árfolyamát!

HERMES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HERMES kapcsán? HERMES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HERMES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!