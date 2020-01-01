Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokennel kapcsolatos információk

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hivatalos webhely:
https://hermesaianalyzer.com/

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 82.98K
$ 82.98K$ 82.98K
Teljes tokenszám: $ 1.00T
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Keringésben lévő tokenszám: $ 896.60B
$ 896.60B
$ 896.60B$ 896.60B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 92.55K
$ 92.55K
$ 92.55K$ 92.55K
Minden idők csúcspontja: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Minden idők mélypontja: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Hermes AI Investment Fund (HERMES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó HERMES tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező HERMES token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) HERMES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HERMES token élő árfolyamát!

HERMES árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HERMES kapcsán? HERMES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.