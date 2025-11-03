TőzsdeDEX+
A(z) élő HERMES ár ma 0.03526846 USD. Kövesd nyomon a(z) HERMES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HERMES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HERMES

HERMES árinformációk

Mi a(z) HERMES

HERMES hivatalos webhely

HERMES tokenomikai adatai

HERMES árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

HERMES Logó

HERMES Ár (HERMES)

Nem listázott

1 HERMES-USD élő ár:

$0.03523776
$0.03523776
-14.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
HERMES (HERMES) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:16 (UTC+8)

HERMES (HERMES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03523776
$ 0.03523776
24h alacsony
$ 0.04152734
$ 0.04152734
24h magas

$ 0.03523776
$ 0.03523776

$ 0.04152734
$ 0.04152734

$ 0.18065
$ 0.18065

$ 0.01960026
$ 0.01960026

-1.02%

-14.60%

+10.71%

+10.71%

HERMES (HERMES) valós idejű ár: $0.03526846. Az elmúlt 24 órában, a(z)HERMES legalacsonyabb ára $ 0.03523776, legmagasabb ára pedig $ 0.04152734 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HERMES valaha volt legmagasabb ára $ 0.18065, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01960026 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HERMES változása a következő volt: -1.02% az elmúlt órában, -14.60% az elmúlt 24 órában, és +10.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HERMES (HERMES) piaci információk

$ 677.67K
$ 677.67K

--
--

$ 677.67K
$ 677.67K

19.23M
19.23M

19,231,371.54556538
19,231,371.54556538

A(z) HERMES jelenlegi piaci plafonja $ 677.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HERMES keringésben lévő tokenszáma 19.23M, és a teljes tokenszám 19231371.54556538. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 677.67K.

HERMES (HERMES) árelőzmények USD

A(z) HERMESUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00603430315457796.
A(z) HERMES USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0107107703.
A(z) HERMES USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0251593801.
A(z) HERMES USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00603430315457796-14.60%
30 nap$ -0.0107107703-30.36%
60 nap$ -0.0251593801-71.33%
90 nap$ 0--

Mi a(z) HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HERMES (HERMES) Erőforrás

Hivatalos webhely

HERMES árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HERMES (HERMES) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HERMES (HERMES) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HERMES rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HERMES árelőrejelzését most!

HERMES helyi valutákra

HERMES (HERMES) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HERMES (HERMES) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HERMES token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HERMES (HERMES)

Mennyit ér ma a(z) HERMES (HERMES)?
A(z) élő HERMES ár a(z) USD esetében 0.03526846 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HERMES ára a(z) USD esetében?
A(z) HERMES jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03526846. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HERMES piaci plafonja?
A(z) HERMES piaci plafonja $ 677.67K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HERMES keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HERMES keringésben lévő tokenszáma 19.23M USD.
Mi volt a(z) HERMES mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HERMES mindenkori legmagasabb ára 0.18065 USD.
Mi volt a(z) HERMES mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HERMES mindenkori legalacsonyabb ára 0.01960026 USD.
Mekkora a(z) HERMES kereskedési volumene?
A(z) HERMES élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HERMES ára emelkedni fog idén?
A(z) HERMES a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HERMES árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:16 (UTC+8)

HERMES (HERMES) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,106.38

$3,745.23

$0.02420

$1.0765

$179.65

$108,106.38

$3,745.23

$179.65

$86.53

$2.4333

