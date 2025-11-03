HERMES (HERMES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03523776 $ 0.03523776 $ 0.03523776 24h alacsony $ 0.04152734 $ 0.04152734 $ 0.04152734 24h magas 24h alacsony $ 0.03523776$ 0.03523776 $ 0.03523776 24h magas $ 0.04152734$ 0.04152734 $ 0.04152734 Minden idők csúcspontja $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Legalacsonyabb ár $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Árváltozás (1H) -1.02% Árváltozás (1D) -14.60% Árváltozás (7D) +10.71% Árváltozás (7D) +10.71%

HERMES (HERMES) valós idejű ár: $0.03526846. Az elmúlt 24 órában, a(z)HERMES legalacsonyabb ára $ 0.03523776, legmagasabb ára pedig $ 0.04152734 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HERMES valaha volt legmagasabb ára $ 0.18065, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01960026 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HERMES változása a következő volt: -1.02% az elmúlt órában, -14.60% az elmúlt 24 órában, és +10.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HERMES (HERMES) piaci információk

Piaci érték $ 677.67K$ 677.67K $ 677.67K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 677.67K$ 677.67K $ 677.67K Forgalomban lévő készlet 19.23M 19.23M 19.23M Teljes tokenszám 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

A(z) HERMES jelenlegi piaci plafonja $ 677.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HERMES keringésben lévő tokenszáma 19.23M, és a teljes tokenszám 19231371.54556538. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 677.67K.