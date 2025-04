Mi a(z) Henlo (HENLO)

Henlo is a dumb memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. Zero utility, but W I D E L Y integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it’s the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. By integrating with Berachain’s revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, Henlo turns every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain’s block rewards–making fun intrinsic to the ecosystem’s growth.

Henlo (HENLO) Erőforrás Hivatalos webhely