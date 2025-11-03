TőzsdeDEX+
A(z) élő Hemi Bitcoin ár ma 108,559 USD. Kövesd nyomon a(z) HEMIBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HEMIBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HEMIBTC

HEMIBTC árinformációk

Mi a(z) HEMIBTC

HEMIBTC tokenomikai adatai

HEMIBTC árelőrejelzés

Hemi Bitcoin Logó

Hemi Bitcoin Ár (HEMIBTC)

Nem listázott

1 HEMIBTC-USD élő ár:

$108,301
$108,301$108,301
-1.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:07 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 108,580
$ 108,580$ 108,580
24h alacsony
$ 111,103
$ 111,103$ 111,103
24h magas

$ 108,580
$ 108,580$ 108,580

$ 111,103
$ 111,103$ 111,103

$ 125,574
$ 125,574$ 125,574

$ 104,795
$ 104,795$ 104,795

-0.84%

-1.58%

-5.37%

-5.37%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) valós idejű ár: $108,559. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEMIBTC legalacsonyabb ára $ 108,580, legmagasabb ára pedig $ 111,103 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEMIBTC valaha volt legmagasabb ára $ 125,574, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 104,795 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEMIBTC változása a következő volt: -0.84% az elmúlt órában, -1.58% az elmúlt 24 órában, és -5.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) piaci információk

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

--
----

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

47.35
47.35 47.35

47.34654671
47.34654671 47.34654671

A(z) Hemi Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 5.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEMIBTC keringésben lévő tokenszáma 47.35, és a teljes tokenszám 47.34654671. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.14M.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) árelőzmények USD

A(z) Hemi BitcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1,753.6686761048.
A(z) Hemi Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -11,767.8607354000.
A(z) Hemi Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -2,093.5928827000.
A(z) Hemi Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -8,229.3113753874.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1,753.6686761048-1.58%
30 nap$ -11,767.8607354000-10.84%
60 nap$ -2,093.5928827000-1.92%
90 nap$ -8,229.3113753874-7.04%

Mi a(z) Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hemi Bitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hemi Bitcoin (HEMIBTC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hemi Bitcoin (HEMIBTC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hemi Bitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hemi Bitcoin árelőrejelzését most!

HEMIBTC helyi valutákra

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hemi Bitcoin (HEMIBTC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HEMIBTC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Mennyit ér ma a(z) Hemi Bitcoin (HEMIBTC)?
A(z) élő HEMIBTC ár a(z) USD esetében 108,559 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HEMIBTC ára a(z) USD esetében?
A(z) HEMIBTC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 108,559. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hemi Bitcoin piaci plafonja?
A(z) HEMIBTC piaci plafonja $ 5.14M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HEMIBTC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HEMIBTC keringésben lévő tokenszáma 47.35 USD.
Mi volt a(z) HEMIBTC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HEMIBTC mindenkori legmagasabb ára 125,574 USD.
Mi volt a(z) HEMIBTC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HEMIBTC mindenkori legalacsonyabb ára 104,795 USD.
Mekkora a(z) HEMIBTC kereskedési volumene?
A(z) HEMIBTC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HEMIBTC ára emelkedni fog idén?
A(z) HEMIBTC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HEMIBTC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:07 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

