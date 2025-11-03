Hemi Bitcoin (HEMIBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 108,580 $ 108,580 $ 108,580 24h alacsony $ 111,103 $ 111,103 $ 111,103 24h magas 24h alacsony $ 108,580$ 108,580 $ 108,580 24h magas $ 111,103$ 111,103 $ 111,103 Minden idők csúcspontja $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Legalacsonyabb ár $ 104,795$ 104,795 $ 104,795 Árváltozás (1H) -0.84% Árváltozás (1D) -1.58% Árváltozás (7D) -5.37% Árváltozás (7D) -5.37%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) valós idejű ár: $108,559. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEMIBTC legalacsonyabb ára $ 108,580, legmagasabb ára pedig $ 111,103 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEMIBTC valaha volt legmagasabb ára $ 125,574, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 104,795 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEMIBTC változása a következő volt: -0.84% az elmúlt órában, -1.58% az elmúlt 24 órában, és -5.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) piaci információk

Piaci érték $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Forgalomban lévő készlet 47.35 47.35 47.35 Teljes tokenszám 47.34654671 47.34654671 47.34654671

A(z) Hemi Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 5.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEMIBTC keringésben lévő tokenszáma 47.35, és a teljes tokenszám 47.34654671. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.14M.