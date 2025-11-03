TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő HELP ME BEAT CANCER ár ma 0.00004488 USD. Kövesd nyomon a(z) CANCER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CANCER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CANCER

CANCER árinformációk

Mi a(z) CANCER

CANCER tokenomikai adatai

CANCER árelőrejelzés

HELP ME BEAT CANCER Ár (CANCER)

Nem listázott

1 CANCER-USD élő ár:

+6.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:00 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
+3.62%

+6.46%

-36.30%

-36.30%

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) valós idejű ár: $0.00004488. Az elmúlt 24 órában, a(z)CANCER legalacsonyabb ára $ 0.00003909, legmagasabb ára pedig $ 0.00004504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CANCER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00896552, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003893 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CANCER változása a következő volt: +3.62% az elmúlt órában, +6.46% az elmúlt 24 órában, és -36.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) piaci információk

A(z) HELP ME BEAT CANCER jelenlegi piaci plafonja $ 44.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CANCER keringésben lévő tokenszáma 999.62M, és a teljes tokenszám 999624421.698738. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.80K.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) árelőzmények USD

A(z) HELP ME BEAT CANCERUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HELP ME BEAT CANCER USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000307600.
A(z) HELP ME BEAT CANCER USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) HELP ME BEAT CANCER USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+6.46%
30 nap$ -0.0000307600-68.53%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HELP ME BEAT CANCER árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HELP ME BEAT CANCER (CANCER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HELP ME BEAT CANCER (CANCER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HELP ME BEAT CANCER rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HELP ME BEAT CANCER árelőrejelzését most!

CANCER helyi valutákra

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HELP ME BEAT CANCER (CANCER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CANCER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Mennyit ér ma a(z) HELP ME BEAT CANCER (CANCER)?
A(z) élő CANCER ár a(z) USD esetében 0.00004488 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CANCER ára a(z) USD esetében?
A(z) CANCER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00004488. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HELP ME BEAT CANCER piaci plafonja?
A(z) CANCER piaci plafonja $ 44.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CANCER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CANCER keringésben lévő tokenszáma 999.62M USD.
Mi volt a(z) CANCER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CANCER mindenkori legmagasabb ára 0.00896552 USD.
Mi volt a(z) CANCER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CANCER mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003893 USD.
Mekkora a(z) CANCER kereskedési volumene?
A(z) CANCER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CANCER ára emelkedni fog idén?
A(z) CANCER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CANCER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:33:00 (UTC+8)

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

