HELP ME BEAT CANCER Ár (CANCER)
+3.62%
+6.46%
-36.30%
-36.30%
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) valós idejű ár: $0.00004488. Az elmúlt 24 órában, a(z)CANCER legalacsonyabb ára $ 0.00003909, legmagasabb ára pedig $ 0.00004504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CANCER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00896552, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003893 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CANCER változása a következő volt: +3.62% az elmúlt órában, +6.46% az elmúlt 24 órában, és -36.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) HELP ME BEAT CANCER jelenlegi piaci plafonja $ 44.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CANCER keringésben lévő tokenszáma 999.62M, és a teljes tokenszám 999624421.698738. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.80K.
A(z) HELP ME BEAT CANCERUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HELP ME BEAT CANCER USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000307600.
A(z) HELP ME BEAT CANCER USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) HELP ME BEAT CANCER USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+6.46%
|30 nap
|$ -0.0000307600
|-68.53%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄
Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈
Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HELP ME BEAT CANCER (CANCER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CANCER token kapcsán!
