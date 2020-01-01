Helio (HELIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Helio (HELIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Helio (HELIO) tokennel kapcsolatos információk Helio is a blockchain analysis platform that empowers users to uncover insights and boost efficiency by leveraging AI to navigate blockchain complexities. It offers advanced analytical tools that simplify data interpretation, enabling users to make informed decisions. Helio's AI-driven approach helps streamline operations, providing a comprehensive view of blockchain dynamics for enhanced strategic planning and execution. Hivatalos webhely: https://helio.fun/ Fehér könyv: https://helio.gitbook.io/helio Vásárolj most HELIO tokent!

Helio (HELIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Helio (HELIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 118.86K $ 118.86K $ 118.86K Teljes tokenszám: $ 926.43M $ 926.43M $ 926.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 926.43M $ 926.43M $ 926.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 118.86K $ 118.86K $ 118.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.00493753 $ 0.00493753 $ 0.00493753 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001283 $ 0.0001283 $ 0.0001283 További tudnivalók a(z) Helio (HELIO) áráról

Helio (HELIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Helio (HELIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HELIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HELIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HELIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HELIO token élő árfolyamát!

HELIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HELIO kapcsán? HELIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HELIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

