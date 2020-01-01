Helder (HLDR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Helder (HLDR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Helder (HLDR) tokennel kapcsolatos információk Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Hivatalos webhely: https://www.helder.world/ Fehér könyv: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Vásárolj most HLDR tokent!

Helder (HLDR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Helder (HLDR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 96.53M $ 96.53M $ 96.53M Teljes tokenszám: $ 427.24M $ 427.24M $ 427.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 427.24M $ 427.24M $ 427.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 96.53M $ 96.53M $ 96.53M Minden idők csúcspontja: $ 0.227805 $ 0.227805 $ 0.227805 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.225931 $ 0.225931 $ 0.225931 További tudnivalók a(z) Helder (HLDR) áráról

Helder (HLDR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Helder (HLDR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HLDR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HLDR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HLDR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HLDR token élő árfolyamát!

HLDR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HLDR kapcsán? HLDR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HLDR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

