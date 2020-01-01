Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hedgy the hedgehog (HEDGY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokennel kapcsolatos információk Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Hivatalos webhely: https://hedgyftm.com/ Vásárolj most HEDGY tokent!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hedgy the hedgehog (HEDGY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 259.18K $ 259.18K $ 259.18K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 362.76K $ 362.76K $ 362.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Minden idők mélypontja: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Jelenlegi ár: $ 0.00363176 $ 0.00363176 $ 0.00363176 További tudnivalók a(z) Hedgy the hedgehog (HEDGY) áráról

Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HEDGY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HEDGY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HEDGY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HEDGY token élő árfolyamát!

HEDGY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HEDGY kapcsán? HEDGY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HEDGY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

