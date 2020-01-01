HedgeFi (HEDGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HedgeFi (HEDGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HedgeFi (HEDGE) tokennel kapcsolatos információk Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets Hivatalos webhely: https://hedgefi.finance/ Fehér könyv: https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf Vásárolj most HEDGE tokent!

HedgeFi (HEDGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HedgeFi (HEDGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.0026379 $ 0.0026379 $ 0.0026379 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0012051 $ 0.0012051 $ 0.0012051 További tudnivalók a(z) HedgeFi (HEDGE) áráról

HedgeFi (HEDGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HedgeFi (HEDGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HEDGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HEDGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HEDGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HEDGE token élő árfolyamát!

