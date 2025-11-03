TőzsdeDEX+
A(z) élő HEDGE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HEDGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HEDGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HEDGE

HEDGE árinformációk

Mi a(z) HEDGE

HEDGE hivatalos webhely

HEDGE tokenomikai adatai

HEDGE árelőrejelzés

HEDGE Logó

HEDGE Ár (HEDGE)

Nem listázott

1 HEDGE-USD élő ár:

$0.00043403
+4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
HEDGE (HEDGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:32:46 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-6.44%

+4.43%

+54.33%

+54.33%

HEDGE (HEDGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEDGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEDGE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEDGE változása a következő volt: -6.44% az elmúlt órában, +4.43% az elmúlt 24 órában, és +54.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HEDGE (HEDGE) piaci információk

$ 434.02K
--
$ 434.02K
999.98M
999,984,245.8355052
A(z) HEDGE jelenlegi piaci plafonja $ 434.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEDGE keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999984245.8355052. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 434.02K.

HEDGE (HEDGE) árelőzmények USD

A(z) HEDGEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HEDGE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) HEDGE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) HEDGE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+4.43%
30 nap$ 0+93.84%
60 nap$ 0+190.48%
90 nap$ 0--

Mi a(z) HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HEDGE (HEDGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

HEDGE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HEDGE (HEDGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HEDGE (HEDGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HEDGE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HEDGE árelőrejelzését most!

HEDGE helyi valutákra

HEDGE (HEDGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HEDGE (HEDGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HEDGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HEDGE (HEDGE)

Mennyit ér ma a(z) HEDGE (HEDGE)?
A(z) élő HEDGE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HEDGE ára a(z) USD esetében?
A(z) HEDGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HEDGE piaci plafonja?
A(z) HEDGE piaci plafonja $ 434.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HEDGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HEDGE keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) HEDGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HEDGE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) HEDGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HEDGE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HEDGE kereskedési volumene?
A(z) HEDGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HEDGE ára emelkedni fog idén?
A(z) HEDGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HEDGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:32:46 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

