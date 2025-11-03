HEDGE (HEDGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -6.44% Árváltozás (1D) +4.43% Árváltozás (7D) +54.33% Árváltozás (7D) +54.33%

HEDGE (HEDGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEDGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEDGE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEDGE változása a következő volt: -6.44% az elmúlt órában, +4.43% az elmúlt 24 órában, és +54.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HEDGE (HEDGE) piaci információk

Piaci érték $ 434.02K$ 434.02K $ 434.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 434.02K$ 434.02K $ 434.02K Forgalomban lévő készlet 999.98M 999.98M 999.98M Teljes tokenszám 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

A(z) HEDGE jelenlegi piaci plafonja $ 434.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HEDGE keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999984245.8355052. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 434.02K.