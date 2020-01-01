Heavenland HTO (HTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Heavenland HTO (HTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Heavenland HTO (HTO) tokennel kapcsolatos információk Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others. Hivatalos webhely: https://heavenland.io/ Vásárolj most HTO tokent!

Heavenland HTO (HTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Heavenland HTO (HTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.41K $ 27.41K $ 27.41K Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 54.65M $ 54.65M $ 54.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 250.80K $ 250.80K $ 250.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.400765 $ 0.400765 $ 0.400765 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00050109 $ 0.00050109 $ 0.00050109 További tudnivalók a(z) Heavenland HTO (HTO) áráról

Heavenland HTO (HTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Heavenland HTO (HTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HTO token élő árfolyamát!

HTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HTO kapcsán? HTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

