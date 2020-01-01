Healix AI (HXAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Healix AI (HXAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Healix AI (HXAI) tokennel kapcsolatos információk Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem. Hivatalos webhely: https://healixai.tech/ Fehér könyv: https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper Vásárolj most HXAI tokent!

Healix AI (HXAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Healix AI (HXAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.19K $ 19.19K $ 19.19K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.19K $ 19.19K $ 19.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.267637 $ 0.267637 $ 0.267637 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00191895 $ 0.00191895 $ 0.00191895 További tudnivalók a(z) Healix AI (HXAI) áráról

Healix AI (HXAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Healix AI (HXAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HXAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HXAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HXAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HXAI token élő árfolyamát!

HXAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HXAI kapcsán? HXAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HXAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

