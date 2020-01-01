hBARK (HBARK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) hBARK (HBARK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

hBARK (HBARK) tokennel kapcsolatos információk The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Hivatalos webhely: https://hbark.club/ Vásárolj most HBARK tokent!

hBARK (HBARK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) hBARK (HBARK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 241.19K $ 241.19K $ 241.19K Teljes tokenszám: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 241.19K $ 241.19K $ 241.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.00328604 $ 0.00328604 $ 0.00328604 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00057426 $ 0.00057426 $ 0.00057426 További tudnivalók a(z) hBARK (HBARK) áráról

hBARK (HBARK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) hBARK (HBARK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HBARK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HBARK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HBARK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HBARK token élő árfolyamát!

