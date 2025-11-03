Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 108,446 $ 108,446 $ 108,446 24h alacsony $ 111,277 $ 111,277 $ 111,277 24h magas 24h alacsony $ 108,446$ 108,446 $ 108,446 24h magas $ 111,277$ 111,277 $ 111,277 Minden idők csúcspontja $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Legalacsonyabb ár $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -2.52% Árváltozás (7D) -2.33% Árváltozás (7D) -2.33%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) valós idejű ár: $108,456. Az elmúlt 24 órában, a(z)HCBBTC legalacsonyabb ára $ 108,446, legmagasabb ára pedig $ 111,277 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HCBBTC valaha volt legmagasabb ára $ 128,529, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 81,202 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HCBBTC változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -2.52% az elmúlt 24 órában, és -2.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) piaci információk

Piaci érték $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Forgalomban lévő készlet 0.07 0.07 0.07 Teljes tokenszám 0.06889133 0.06889133 0.06889133

A(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC jelenlegi piaci plafonja $ 7.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HCBBTC keringésben lévő tokenszáma 0.07, és a teljes tokenszám 0.06889133. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.47K.