TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ár ma 108,456 USD. Kövesd nyomon a(z) HCBBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HCBBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ár ma 108,456 USD. Kövesd nyomon a(z) HCBBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HCBBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HCBBTC

HCBBTC árinformációk

Mi a(z) HCBBTC

HCBBTC hivatalos webhely

HCBBTC tokenomikai adatai

HCBBTC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Logó

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Ár (HCBBTC)

Nem listázott

1 HCBBTC-USD élő ár:

$108,456
$108,456$108,456
-2.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:51 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 108,446
$ 108,446$ 108,446
24h alacsony
$ 111,277
$ 111,277$ 111,277
24h magas

$ 108,446
$ 108,446$ 108,446

$ 111,277
$ 111,277$ 111,277

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

+0.01%

-2.52%

-2.33%

-2.33%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) valós idejű ár: $108,456. Az elmúlt 24 órában, a(z)HCBBTC legalacsonyabb ára $ 108,446, legmagasabb ára pedig $ 111,277 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HCBBTC valaha volt legmagasabb ára $ 128,529, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 81,202 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HCBBTC változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -2.52% az elmúlt 24 órában, és -2.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) piaci információk

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

--
----

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

0.07
0.07 0.07

0.06889133
0.06889133 0.06889133

A(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC jelenlegi piaci plafonja $ 7.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HCBBTC keringésben lévő tokenszáma 0.07, és a teljes tokenszám 0.06889133. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.47K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) árelőzmények USD

A(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -2,809.8726755494.
A(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -12,092.3559480000.
A(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +1,995.9157680000.
A(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -6,188.1698874157.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -2,809.8726755494-2.52%
30 nap$ -12,092.3559480000-11.14%
60 nap$ +1,995.9157680000+1.84%
90 nap$ -6,188.1698874157-5.39%

Mi a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC árelőrejelzését most!

HCBBTC helyi valutákra

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HCBBTC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Mennyit ér ma a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?
A(z) élő HCBBTC ár a(z) USD esetében 108,456 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HCBBTC ára a(z) USD esetében?
A(z) HCBBTC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 108,456. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC piaci plafonja?
A(z) HCBBTC piaci plafonja $ 7.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HCBBTC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HCBBTC keringésben lévő tokenszáma 0.07 USD.
Mi volt a(z) HCBBTC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HCBBTC mindenkori legmagasabb ára 128,529 USD.
Mi volt a(z) HCBBTC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HCBBTC mindenkori legalacsonyabb ára 81,202 USD.
Mekkora a(z) HCBBTC kereskedési volumene?
A(z) HCBBTC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HCBBTC ára emelkedni fog idén?
A(z) HCBBTC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HCBBTC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:51 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,144.64
$107,144.64$107,144.64

-2.69%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,692.38
$3,692.38$3,692.38

-4.17%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.21
$175.21$175.21

-4.66%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0382
$1.0382$1.0382

-17.72%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,692.38
$3,692.38$3,692.38

-4.17%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,144.64
$107,144.64$107,144.64

-2.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.21
$175.21$175.21

-4.66%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4024
$2.4024$2.4024

-3.90%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0382
$1.0382$1.0382

-17.72%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04000
$0.04000$0.04000

+300.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0320
$0.0320$0.0320

-88.91%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05270
$0.05270$0.05270

-4.56%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04000
$0.04000$0.04000

+300.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003579
$0.0003579$0.0003579

+78.95%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006554
$0.00006554$0.00006554

+79.02%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000858
$0.000000000858$0.000000000858

+97.24%

0G Logó

0G

0G

$1.543
$1.543$1.543

+59.73%