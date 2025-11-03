HATO WORLD (HATIES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000052 $ 0.0000052 $ 0.0000052 24h alacsony $ 0.00000568 $ 0.00000568 $ 0.00000568 24h magas 24h alacsony $ 0.0000052$ 0.0000052 $ 0.0000052 24h magas $ 0.00000568$ 0.00000568 $ 0.00000568 Minden idők csúcspontja $ 0.00004979$ 0.00004979 $ 0.00004979 Legalacsonyabb ár $ 0.0000052$ 0.0000052 $ 0.0000052 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -5.42% Árváltozás (7D) -14.44% Árváltozás (7D) -14.44%

HATO WORLD (HATIES) valós idejű ár: $0.00000524. Az elmúlt 24 órában, a(z)HATIES legalacsonyabb ára $ 0.0000052, legmagasabb ára pedig $ 0.00000568 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HATIES valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004979, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000052 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HATIES változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -5.42% az elmúlt 24 órában, és -14.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HATO WORLD (HATIES) piaci információk

Piaci érték $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Forgalomban lévő készlet 998.75M 998.75M 998.75M Teljes tokenszám 998,747,745.602415 998,747,745.602415 998,747,745.602415

A(z) HATO WORLD jelenlegi piaci plafonja $ 5.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HATIES keringésben lévő tokenszáma 998.75M, és a teljes tokenszám 998747745.602415. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.23K.