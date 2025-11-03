TőzsdeDEX+
A(z) élő HATO WORLD ár ma 0.00000524 USD. Kövesd nyomon a(z) HATIES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HATIES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

HATO WORLD Ár (HATIES)

Nem listázott

1 HATIES-USD élő ár:

--
----
-6.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
HATO WORLD (HATIES) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:42 (UTC+8)

HATO WORLD (HATIES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000052
24h alacsony
24h alacsony
$ 0.00000568
$ 0.00000568
24h magas

$ 0.0000052
$ 0.0000052$ 0.0000052

$ 0.00000568
$ 0.00000568$ 0.00000568

$ 0.00004979
$ 0.00004979$ 0.00004979

$ 0.0000052
$ 0.0000052$ 0.0000052

-0.16%

-5.42%

-14.44%

-14.44%

HATO WORLD (HATIES) valós idejű ár: $0.00000524. Az elmúlt 24 órában, a(z)HATIES legalacsonyabb ára $ 0.0000052, legmagasabb ára pedig $ 0.00000568 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HATIES valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004979, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000052 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HATIES változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -5.42% az elmúlt 24 órában, és -14.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HATO WORLD (HATIES) piaci információk

$ 5.23K
$ 5.23K$ 5.23K

--
----

$ 5.23K
$ 5.23K$ 5.23K

998.75M
998.75M 998.75M

998,747,745.602415
998,747,745.602415 998,747,745.602415

A(z) HATO WORLD jelenlegi piaci plafonja $ 5.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HATIES keringésben lévő tokenszáma 998.75M, és a teljes tokenszám 998747745.602415. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.23K.

HATO WORLD (HATIES) árelőzmények USD

A(z) HATO WORLDUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HATO WORLD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000010106.
A(z) HATO WORLD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000008570.
A(z) HATO WORLD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00000308946236867351.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.42%
30 nap$ -0.0000010106-19.28%
60 nap$ -0.0000008570-16.35%
90 nap$ -0.00000308946236867351-37.09%

Mi a(z) HATO WORLD (HATIES)

Choose your HATIE

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HATO WORLD (HATIES) Erőforrás

Hivatalos webhely

HATO WORLD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HATO WORLD (HATIES) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HATO WORLD (HATIES) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HATO WORLD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HATO WORLD árelőrejelzését most!

HATIES helyi valutákra

HATO WORLD (HATIES) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HATO WORLD (HATIES) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HATIES token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HATO WORLD (HATIES)

Mennyit ér ma a(z) HATO WORLD (HATIES)?
A(z) élő HATIES ár a(z) USD esetében 0.00000524 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HATIES ára a(z) USD esetében?
A(z) HATIES jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000524. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HATO WORLD piaci plafonja?
A(z) HATIES piaci plafonja $ 5.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HATIES keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HATIES keringésben lévő tokenszáma 998.75M USD.
Mi volt a(z) HATIES mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HATIES mindenkori legmagasabb ára 0.00004979 USD.
Mi volt a(z) HATIES mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HATIES mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000052 USD.
Mekkora a(z) HATIES kereskedési volumene?
A(z) HATIES élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HATIES ára emelkedni fog idén?
A(z) HATIES a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HATIES árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:42 (UTC+8)

HATO WORLD (HATIES) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

