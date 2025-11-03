HAT Solana (HAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001521 $ 0.00001521 $ 0.00001521 24h alacsony $ 0.00001555 $ 0.00001555 $ 0.00001555 24h magas 24h alacsony $ 0.00001521$ 0.00001521 $ 0.00001521 24h magas $ 0.00001555$ 0.00001555 $ 0.00001555 Minden idők csúcspontja $ 0.00097028$ 0.00097028 $ 0.00097028 Legalacsonyabb ár $ 0.00001316$ 0.00001316 $ 0.00001316 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.59% Árváltozás (7D) -6.06% Árváltozás (7D) -6.06%

HAT Solana (HAT) valós idejű ár: $0.00001524. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAT legalacsonyabb ára $ 0.00001521, legmagasabb ára pedig $ 0.00001555 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00097028, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001316 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.59% az elmúlt 24 órában, és -6.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HAT Solana (HAT) piaci információk

Piaci érték $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Forgalomban lévő készlet 998.80M 998.80M 998.80M Teljes tokenszám 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

A(z) HAT Solana jelenlegi piaci plafonja $ 15.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAT keringésben lévő tokenszáma 998.80M, és a teljes tokenszám 998804712.02. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.23K.