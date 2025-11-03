TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő HAT Solana ár ma 0.00001524 USD. Kövesd nyomon a(z) HAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HAT

HAT árinformációk

Mi a(z) HAT

HAT hivatalos webhely

HAT tokenomikai adatai

HAT árelőrejelzés

HAT Solana Logó

HAT Solana Ár (HAT)

Nem listázott

1 HAT-USD élő ár:

-1.50%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
HAT Solana (HAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:35 (UTC+8)

HAT Solana (HAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001521
$ 0.00001521$ 0.00001521
24h alacsony
$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555
24h magas

$ 0.00001521
$ 0.00001521$ 0.00001521

$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555

$ 0.00097028
$ 0.00097028$ 0.00097028

$ 0.00001316
$ 0.00001316$ 0.00001316

-1.59%

-6.06%

-6.06%

HAT Solana (HAT) valós idejű ár: $0.00001524. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAT legalacsonyabb ára $ 0.00001521, legmagasabb ára pedig $ 0.00001555 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00097028, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001316 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.59% az elmúlt 24 órában, és -6.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HAT Solana (HAT) piaci információk

$ 15.23K
$ 15.23K$ 15.23K

$ 15.23K
$ 15.23K$ 15.23K

998.80M
998.80M 998.80M

998,804,712.02
998,804,712.02 998,804,712.02

A(z) HAT Solana jelenlegi piaci plafonja $ 15.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAT keringésben lévő tokenszáma 998.80M, és a teljes tokenszám 998804712.02. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.23K.

HAT Solana (HAT) árelőzmények USD

A(z) HAT SolanaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HAT Solana USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000035035.
A(z) HAT Solana USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000032566.
A(z) HAT Solana USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000001267886267025785.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.59%
30 nap$ -0.0000035035-22.98%
60 nap$ -0.0000032566-21.36%
90 nap$ -0.000001267886267025785-7.68%

Mi a(z) HAT Solana (HAT)

The HAT stays on. The magic has always been in the HAT.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HAT Solana (HAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

HAT Solana árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HAT Solana (HAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HAT Solana (HAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HAT Solana rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HAT Solana árelőrejelzését most!

HAT helyi valutákra

HAT Solana (HAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HAT Solana (HAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HAT Solana (HAT)

Mennyit ér ma a(z) HAT Solana (HAT)?
A(z) élő HAT ár a(z) USD esetében 0.00001524 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HAT ára a(z) USD esetében?
A(z) HAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001524. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HAT Solana piaci plafonja?
A(z) HAT piaci plafonja $ 15.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HAT keringésben lévő tokenszáma 998.80M USD.
Mi volt a(z) HAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HAT mindenkori legmagasabb ára 0.00097028 USD.
Mi volt a(z) HAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001316 USD.
Mekkora a(z) HAT kereskedési volumene?
A(z) HAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HAT ára emelkedni fog idén?
A(z) HAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:35 (UTC+8)

HAT Solana (HAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

