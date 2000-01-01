harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokennel kapcsolatos információk Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Hivatalos webhely: https://millennialcoin.net/ Vásárolj most MILLENNIAL tokent!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 710.53K $ 710.53K $ 710.53K Teljes tokenszám: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 710.53K $ 710.53K $ 710.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00071096 $ 0.00071096 $ 0.00071096 További tudnivalók a(z) harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) áráról

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MILLENNIAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MILLENNIAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MILLENNIAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MILLENNIAL token élő árfolyamát!

