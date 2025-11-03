Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.26 24h alacsony $ 43.5 24h magas Legalacsonyabb ár $ 29.77 Minden idők csúcspontja $ 59.64 Árváltozás (1H) -0.90% Árváltozás (1D) -4.07% Árváltozás (7D) -14.88%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) valós idejű ár: $41.26. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAKHYPE legalacsonyabb ára $ 41.26, legmagasabb ára pedig $ 43.5 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAKHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 59.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.77 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAKHYPE változása a következő volt: -0.90% az elmúlt órában, -4.07% az elmúlt 24 órában, és -14.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 6.15M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.15M Forgalomban lévő készlet 149.05K Teljes tokenszám 149,047.2977990878

A(z) Harmonix kHYPE jelenlegi piaci plafonja $ 6.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAKHYPE keringésben lévő tokenszáma 149.05K, és a teljes tokenszám 149047.2977990878. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.15M.