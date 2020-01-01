Hara (HART) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hara (HART) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hara (HART) tokennel kapcsolatos információk Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Hivatalos webhely: https://haratoken.io/index.html Fehér könyv: http://haratoken.io/download/whitepaper Vásárolj most HART tokent!

Hara (HART) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hara (HART) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Teljes tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Minden idők csúcspontja: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Minden idők mélypontja: $ 0.0000176 $ 0.0000176 $ 0.0000176 Jelenlegi ár: $ 0.00225902 $ 0.00225902 $ 0.00225902 További tudnivalók a(z) Hara (HART) áráról

Hara (HART) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hara (HART) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HART tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HART token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HART tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HART token élő árfolyamát!

HART árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HART kapcsán? HART-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HART tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

