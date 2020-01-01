Happy Dog (HAPPYDOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Happy Dog (HAPPYDOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Happy Dog (HAPPYDOG) tokennel kapcsolatos információk MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Hivatalos webhely: https://happydog.meme/ Vásárolj most HAPPYDOG tokent!

Happy Dog (HAPPYDOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Happy Dog (HAPPYDOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.00K $ 13.00K $ 13.00K Teljes tokenszám: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.00K $ 13.00K $ 13.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Happy Dog (HAPPYDOG) áráról

Happy Dog (HAPPYDOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Happy Dog (HAPPYDOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HAPPYDOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HAPPYDOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HAPPYDOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HAPPYDOG token élő árfolyamát!

HAPPYDOG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HAPPYDOG kapcsán? HAPPYDOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HAPPYDOG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

