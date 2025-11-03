TőzsdeDEX+
A(z) élő Hand Guy ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HANDGUY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HANDGUY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HANDGUY

HANDGUY árinformációk

Mi a(z) HANDGUY

HANDGUY hivatalos webhely

HANDGUY tokenomikai adatai

HANDGUY árelőrejelzés

Hand Guy Logó

Hand Guy Ár (HANDGUY)

Nem listázott

1 HANDGUY-USD élő ár:

--
----
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hand Guy (HANDGUY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:20 (UTC+8)

Hand Guy (HANDGUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128685
$ 0.00128685$ 0.00128685

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.50%

-10.97%

-10.97%

Hand Guy (HANDGUY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HANDGUY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HANDGUY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00128685, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HANDGUY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.50% az elmúlt 24 órában, és -10.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hand Guy (HANDGUY) piaci információk

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

--
----

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

999.26M
999.26M 999.26M

999,259,860.468865
999,259,860.468865 999,259,860.468865

A(z) Hand Guy jelenlegi piaci plafonja $ 9.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HANDGUY keringésben lévő tokenszáma 999.26M, és a teljes tokenszám 999259860.468865. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.00K.

Hand Guy (HANDGUY) árelőzmények USD

A(z) Hand GuyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Hand Guy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Hand Guy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Hand Guy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.50%
30 nap$ 0-33.58%
60 nap$ 0-42.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Hand Guy (HANDGUY)

Say hello to Hand Guy

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hand Guy (HANDGUY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Hand Guy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hand Guy (HANDGUY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hand Guy (HANDGUY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hand Guy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hand Guy árelőrejelzését most!

HANDGUY helyi valutákra

Hand Guy (HANDGUY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hand Guy (HANDGUY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HANDGUY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hand Guy (HANDGUY)

Mennyit ér ma a(z) Hand Guy (HANDGUY)?
A(z) élő HANDGUY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HANDGUY ára a(z) USD esetében?
A(z) HANDGUY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hand Guy piaci plafonja?
A(z) HANDGUY piaci plafonja $ 9.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HANDGUY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HANDGUY keringésben lévő tokenszáma 999.26M USD.
Mi volt a(z) HANDGUY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HANDGUY mindenkori legmagasabb ára 0.00128685 USD.
Mi volt a(z) HANDGUY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HANDGUY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HANDGUY kereskedési volumene?
A(z) HANDGUY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HANDGUY ára emelkedni fog idén?
A(z) HANDGUY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HANDGUY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:39:20 (UTC+8)

Hand Guy (HANDGUY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

