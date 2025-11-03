Hand Guy (HANDGUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00128685 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.50% Árváltozás (7D) -10.97%

Hand Guy (HANDGUY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HANDGUY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HANDGUY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00128685, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HANDGUY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.50% az elmúlt 24 órában, és -10.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hand Guy (HANDGUY) piaci információk

Piaci érték $ 9.00K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.00K Forgalomban lévő készlet 999.26M Teljes tokenszám 999,259,860.468865

A(z) Hand Guy jelenlegi piaci plafonja $ 9.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HANDGUY keringésben lévő tokenszáma 999.26M, és a teljes tokenszám 999259860.468865. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.00K.