HAMZ (HAMZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -3.65% Árváltozás (7D) -16.21%

HAMZ (HAMZ) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAMZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAMZ valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAMZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.65% az elmúlt 24 órában, és -16.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HAMZ (HAMZ) piaci információk

Piaci érték $ 7.45K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.45K Forgalomban lévő készlet 999.94M Teljes tokenszám 999,935,348.969213

A(z) HAMZ jelenlegi piaci plafonja $ 7.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAMZ keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999935348.969213. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.45K.