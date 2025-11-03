TőzsdeDEX+
A(z) élő Halo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HLO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HLO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Halo ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HLO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HLO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Halo Ár (HLO)

Halo (HLO) árinformáció (USD)

Halo (HLO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HLO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HLO valaha volt legmagasabb ára $ 0.04466995, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HLO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Halo (HLO) piaci információk

A(z) Halo jelenlegi piaci plafonja $ 48.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HLO keringésben lévő tokenszáma 208.21M, és a teljes tokenszám 2100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 489.03K.

Halo (HLO) árelőzmények USD

A(z) HaloUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Halo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Halo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Halo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+2.21%
60 nap$ 0+13.11%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Halo (HLO)

Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Halo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Halo (HLO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Halo (HLO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Halo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Halo árelőrejelzését most!

HLO helyi valutákra

Halo (HLO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Halo (HLO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HLO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Halo (HLO)

Mennyit ér ma a(z) Halo (HLO)?
A(z) élő HLO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HLO ára a(z) USD esetében?
A(z) HLO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Halo piaci plafonja?
A(z) HLO piaci plafonja $ 48.49K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HLO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HLO keringésben lévő tokenszáma 208.21M USD.
Mi volt a(z) HLO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HLO mindenkori legmagasabb ára 0.04466995 USD.
Mi volt a(z) HLO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HLO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HLO kereskedési volumene?
A(z) HLO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HLO ára emelkedni fog idén?
A(z) HLO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HLO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:32:11 (UTC+8)

