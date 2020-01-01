Hall of Legends (HOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hall of Legends (HOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hall of Legends (HOL) tokennel kapcsolatos információk Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities Hivatalos webhely: https://www.halloflegends.io Vásárolj most HOL tokent!

Hall of Legends (HOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hall of Legends (HOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 642.84 Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 339.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.89K Minden idők csúcspontja: $ 0.148657 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) Hall of Legends (HOL) áráról

Hall of Legends (HOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hall of Legends (HOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOL token élő árfolyamát!

HOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOL kapcsán? HOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

