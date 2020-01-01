Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokennel kapcsolatos információk We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. Hivatalos webhely: https://hodl-sol.com/ Vásárolj most HODL tokent!

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Half Orange Drinking Lemonade (HODL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.72K $ 45.72K $ 45.72K Teljes tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 45.72K $ 45.72K $ 45.72K Minden idők csúcspontja: $ 0.01266971 $ 0.01266971 $ 0.01266971 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Half Orange Drinking Lemonade (HODL) áráról

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HODL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HODL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HODL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HODL token élő árfolyamát!

HODL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HODL kapcsán? HODL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HODL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

