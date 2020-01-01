Half of Pepe (PE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Half of Pepe (PE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Half of Pepe (PE) tokennel kapcsolatos információk Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too! We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily! See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community! Hivatalos webhely: https://halfofpepe.com/ Vásárolj most PE tokent!

Half of Pepe (PE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Half of Pepe (PE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.03K $ 36.03K $ 36.03K Teljes tokenszám: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.03K $ 36.03K $ 36.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.00182526 $ 0.00182526 $ 0.00182526 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Half of Pepe (PE) áráról

Half of Pepe (PE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Half of Pepe (PE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PE token élő árfolyamát!

PE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PE kapcsán? PE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

